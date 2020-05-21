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  3. Ayça Varlıer açıkladı: Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları ile sosyal mesafeli dizi keyfi
21 Mayıs 2020 Perşembe 21:58 | Son Güncelleme:

Ayça Varlıer açıkladı: Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları ile sosyal mesafeli dizi keyfi

Ayça Varlıer açıkladı: Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları ile sosyal mesafeli dizi keyfi

Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Dilara Gül Demiral, Ali Dinç ve Can Kıran uzun bir aradan sonra ilk kez Bayram Kahvaltısı çekimleri için bir araya geldi.

Ayça Varlıer, “Derler ya tek kisilik dev kadro diye; biz de kendimizi izole ettiğimiz bu günlerde küçük bir ekiple sosyal mesafe kurallarına uyarak büyük ve her zaman olduğu gibi çok keyifli bir iş ortaya koyduk. Çalışmayı çok özlediğim için, ruhuma ve bedenime iyi geldi” dedi. 


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