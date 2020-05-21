Ayça Varlıer açıkladı: Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları ile sosyal mesafeli dizi keyfi

Ayça Varlıer, “Derler ya tek kisilik dev kadro diye; biz de kendimizi izole ettiğimiz bu günlerde küçük bir ekiple sosyal mesafe kurallarına uyarak büyük ve her zaman olduğu gibi çok keyifli bir iş ortaya koyduk. Çalışmayı çok özlediğim için, ruhuma ve bedenime iyi geldi” dedi.