Aybüke Yalçın ölüm yıldönümünde anılıyor! Aybüke Öğretmen kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Aybüke Öğretmen kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Aybüke Öğretmen'in hayatı ve ölümü merak ediliyor. İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmenken terör saldırısında hayatını kaybeden Aybüke Öğretmen 22 yaşındaydı. Aybüke Öğretmen'in hayatı ve ölümü ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

AYBÜKE ÖĞRETMEN NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta tarihinde karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Aybüke Yalçın, vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.

Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Yalçın, Öğretmen olmanın sevincini sosyal medya hesabından "Öğretmen oldum ben" cümlesiyle paylaştı ve 2016 Ekim'de Batman'ın Kozluk ilçesine atandı.

Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başlayan Yalçın, 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldu.