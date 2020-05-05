Aybüke Pusat: Psikoloğuma ihtiyaç duymadım

BİLGEN BÜLBÜL



Ailesinin İzmir’deki yazlığında izole olan oyuncu Aybüke Pusat, karantinanın kendisine huzur getirdiğini anlattı. Kitap okuyarak ve müzik dinleyerek sakin bir hayat süren Pusat, xoxo adlı Youtube programına konuştu. Oyuncu, bu dönemde düzenli olarak gittiği psikoloğuna artık ihtiyaç duymadığını söyledi. Yalnız olmayı sevdiğini ve hatta bu durumun kendisinde alışkanlık olmasından korktuğunu anlatan güzel oyuncu, “Düzenli olarak gittiğim bir psikoloğumla, bu süreçte konuşmadım. İhtiyaç duymadım hiç. Kendi kendime atlatıyorum. Şu an durmaya, düşünmeye vaktim var, herhalde o yüzden gerek duymadım” dedi. Ünlü isim en çok özlediği şeyin ise çalışmak ve arkadaşlarıyla sohbet etmek olduğunu anlattı.