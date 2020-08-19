Ayak üstü atıştırma obez yapar

Hamburger, sosis ve kola gibi daha birçok yüksek kalorili yiyecek ve içecekler büyüme çağındaki ergenlerde fazla kilo artışına neden oluyor. Dyt. Aysu Aydın, "Ergenlik döneminde kilo fazlalığını önlemek için; Besin miktarı sağlıklı vücut ağırlığını koruyacak şekilde ayarlanmalıdır. Besin çeşitliliğinin sağlanıp; sebze, meyve ve lifli besinlerin yeterince tüketilmesi gerekmektedir. Aşırı yağlı ve şekerli besinler tüketilmemelidir. Hamur işleri, yağda kızartmalar, kavurmalar, salam, sosis, sucuk, pastırma, çikolata ve salamura ürünlerden, meyve suları, kola ve kremalı içeceklerden uzak durulmalıdır" diyor.