Ay-yıldızlı ayva yetiştirdi

Görenlerin hayrete düştüğünü söyleyen emekli öğretmen Ruşen Parlak, "Kullandığım sistemle meyve renk aldıkça istediğiniz figüre dönüyor. Yapmak isteyenlere nasıl yapıldığını anlatabilirim. Şu ana kadar 3 tane oldu. Bir arkadaşa verdim. Seri üretime henüz geçmedim. Alıcısını bulursak seri üretime de geçeriz” diye konuştu.