02 Ekim 2020 Cuma 21:13 | Son Güncelleme:
Ay-yıldızlı ayva yetiştirdi
Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde 75 yaşındaki emekli öğretmen Ruşen Parlak hobi bahçesinde üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvalar yetiştirdi.
Görenlerin hayrete düştüğünü söyleyen emekli öğretmen Ruşen Parlak, "Kullandığım sistemle meyve renk aldıkça istediğiniz figüre dönüyor. Yapmak isteyenlere nasıl yapıldığını anlatabilirim. Şu ana kadar 3 tane oldu. Bir arkadaşa verdim. Seri üretime henüz geçmedim. Alıcısını bulursak seri üretime de geçeriz” diye konuştu.