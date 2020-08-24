Avatar lakaplı milli boksör Atakan Arslan'dan Survivor All Star açıklaması! 'Teklif gelirse giderim'

Baba-oğul, yaklaşık beş saat kaldıkları mekânda keyifli bir gün geçirdi.

Arslan, “Survivor All Star yarışması için tekrar çağrılsanız gider misiniz?" sorusuna “Neden olmasın. Survivor bir tutku, kesinle seve seve yine giderim” açıklamasında bulundu.

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