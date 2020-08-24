24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:25 | Son Güncelleme:
Avatar lakaplı milli boksör Atakan Arslan'dan Survivor All Star açıklaması! 'Teklif gelirse giderim'
Survivor yarışmasıyla adını duyuran ‘Avatar' lakabıyla da bilinen milli boksör Atakan Arslan, oğlu Leon Aslan ile birlikte Zorlu'da görüntülendi.
Baba-oğul, yaklaşık beş saat kaldıkları mekânda keyifli bir gün geçirdi.
Arslan, “Survivor All Star yarışması için tekrar çağrılsanız gider misiniz?" sorusuna “Neden olmasın. Survivor bir tutku, kesinle seve seve yine giderim” açıklamasında bulundu.