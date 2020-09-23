Atiye'nin Hannah'ı Hazal Türesan'dan saç totemi itirafı!

Sosyal medyada en çok saçını hangi numarayla boyuyorsun sorusunun geldiğini söyleyen Atiye'nin Hannah'ı Hazal Türesan, saç totemi yaptığını itiraf etti. Güzel oyuncu “Zorunluluktan değil de içimden gelerek renk değişimi yaptığımda güzel şeyler çaldı kapımı hep. Ama beş yıldır aynı rengi kullanıyorum ve güzel şeyler kapımı çalmaya devam ediyor. Sanırım artık başka totemlerim var” diye konuştu.