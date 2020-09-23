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  • Atiye'nin Hannah'ı Hazal Türesan'dan saç totemi itirafı!
23 Eylül 2020 Çarşamba 19:22 | Son Güncelleme:

Atiye'nin Hannah'ı Hazal Türesan'dan saç totemi itirafı!

Atiye'nin Hannah'ı Hazal Türesan'dan saç totemi itirafı!

Atiye dizisinde Hannah karakterine hayat veren Hazal Türesan, Alem Dergisi'ne kapak konuğu oldu.

Sosyal medyada en çok saçını hangi numarayla boyuyorsun sorusunun geldiğini söyleyen Atiye'nin Hannah'ı Hazal Türesan, saç totemi yaptığını itiraf etti. Güzel oyuncu “Zorunluluktan değil de içimden gelerek renk değişimi yaptığımda güzel şeyler çaldı kapımı hep. Ama beş yıldır aynı rengi kullanıyorum ve güzel şeyler kapımı çalmaya devam ediyor. Sanırım artık başka totemlerim var” diye konuştu.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Karadeniz gazı ithal

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