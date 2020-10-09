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  • Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un yoğun telefon trafiği
09 Ekim 2020 Cuma 21:26 | Son Güncelleme:

Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un yoğun telefon trafiği

Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun'un yoğun telefon trafiği

‘Atiye' dizisindeki rolü ile yıldızı parlayan ve işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı beraberlikle gündeme gelen oyuncu Melisa Şenolsun, İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.

Akşam saatlerinde sevgilisi Evirgen'in aracıyla mekana gelen oyuncu, sade ve spor giyimiyle dikkat çekti. Tek başına çıktığı alışveriş turunda uzun süre telefonda konuşan Melisa Şenolsun, habercilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

<p>Editör: <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a> Kurgu: <a

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