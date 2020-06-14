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  3. Atıklar heykele dönüşüyor
14 Haziran 2020 Pazar 22:30 | Son Güncelleme:

Atıklar heykele dönüşüyor

Atıklar heykele dönüşüyor

Edirne'de heykeltıraş Müslüm Özcan, koronavirüs sürecinde çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla eskicilerden topladığı atık metalleri sanat eserine dönüştürdü.

Özcan, “Pandemi süreci, doğanın korunmasının gerekliliğini biz insanlara çok iyi şekilde öğretti. Bu heykelleri yapmaktaki amacım doğaya verilen zarara karşı bir bilinç oluşturmak ve atık malzemelerin sanata dönüşebileceğini göstermekti" dedi.

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