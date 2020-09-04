Sırasıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanları…

Kurulduğu 1920 yılından bu yana Türkiye’nin bir anlamda hafızası olan Anadolu Ajansı (AA), ‘Atatürk’ten Erdoğan’a Cumhurbaşkanlarımız’ adlı bir albüm kitap yayınladı yakın zamanda.

Bu yıl 100. yaşını süren AA, Atatürk’ten Erdoğan’a kadar bütün Cumhurbaşkanlarını ‘resmi’ olarak da takip etmiş bir kurum.

Dolayısıyla büyük bir fotoğraf ve bilgi arşivini bünyesinde barındıran AA’nın hazırladığı kitap, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği günden bu yana, Cumhurbaşkanları ve dönemin önemli olaylarını fotoğraflar ve kısa metinler eşliğinde okura sunuyor. Görsel hafızamıza katkı sağlayan bir eser.

ASPENDOS’TA ÜÇ KONSERLİK FESTİVAL



27. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde bu sene üç konser icra edilecek.

Devlet Opera ve Balesi’nce Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'nun büyülü atmosferinde 26 yıldır kesintisiz düzenlenen festival 5 Eylül’de (yarın) “Gala Konseri” ile başlayacak.

Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirilen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenen festivalin açılışında orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sahne alacak.

9 Eylül Çarşamba akşamı “3 Soprano - 3 Bas” konseri ile devam edecek festival, 12 Eylül 2020 Cumartesi akşamı “Genç Opera Yıldızları” konseri ile sona erecek.

FARS EDEBİYATININ DEHASI SÂDİ ÜZERİNE…



Fars dili ve düşüncesinin dehalarından Sâdi Şirâzî’nin yaşamını ve eserlerini anlatan “Sadi: Hayatın, Aşkın ve Tutkunun Şairi” adlı kitap VakıfBank Kültür Yayınları’ndan çıktı.

İslam medeniyetinin edebiyat birikiminde önemli söz sahibi, şair ve yazar Sâdi Şirâzî’yi tüm yönleriyle değerlendiren kitap Türkçe’de ilk kez yayımlandı.

Oxford Üniversitesi Şarkiyat Çalışmaları Fakültesi öğretim üyesi İranlı tarihçi Homa Katouzian tarafından kaleme alınan kitabın Türkçe çevirisi İsmail Hakkı Yılmaz’a ait.

Düzyazıda ve şiirde en önemli klasik Fars dili yazarlarından Sâdi, 13’üncü yüzyılda yaşadı, asırlar boyunca bilgeliğin ve sevginin simgesi olarak benimsendi.

Sâdi’nin Türkçe’de Gülistan ve Bostan isimlerinde iki büyük eseri bulunuyor.

ALTIN KOZA’DA JÜRİ BAŞKANI FÜSUN DEMİREL



Adana Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.

14-20 Eylül tarihlerinde Kovid-19 kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek festivalde Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını oyuncu Füsun Demirel yapacak.

Feza Çaldıran, Damla Sönmez, Seren Yüce, Can Atilla, Ayfer Tunç ve sinema Sevin Okyay diğer jüri üyeleri.