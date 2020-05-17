Astımın çaresi kekik çayı

Akciğerleri temizleyen kekik, bronş kanallarındaki iltihabı azaltıyor. Kronik astım hastalarının günde 2-3 fincan kekik çayı içmesi öneriliyor. Kış hastalıklarına özellikle boğaz ağrısı ve öksürüğe fayda sağlaması kekik çayının faydaları arasındadır. Bitkisel tedavi uzmanları kekik çayının diğer faydalarını şu şekilde sıralıyor: Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı koruma sağlar. Antioksidan ve idrarda akışkanlığı arttırıcı özelliği vardır. İdrar söktürücüdür. Ağız kokusunu giderir. Mideyi rahatlatır. Sinir sistemine fayda sağlar. Burkulmalar, romatizma, kas ağrılarına iyi gelmesi de kekik çayının faydaları arasındadır. Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır.