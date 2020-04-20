Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9446
  • 7,5524
  • 378.545
  • 98945.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Astımı olanlarda ateş ve öksürük gelişirse ne yapmalı?

Astımı olanlarda ateş ve öksürük gelişirse ne yapmalı?

Astımı olanlarda ateş ve öksürük gelişirse ne yapmalı"

Koronavirüste; sık sık el yıkamak ve hasta olanlardan kaçınmak gibi önlemler almak önemlidir.

Bu virüs, akciğerleri etkileyen bir virüstür. Koronavirüsün sık karşılaşılan semptomları; ateş, öksürük, nefes darlığıdır. Semptomlar virüsle temastan, 2 ile 14 gün sonra ortaya çıkabileceğine inanılmaktadır. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, “Astımda ateş ve öksürük olması, hemen akla koronavirüsü getirmemelidir. Öncelikle; astım tedavinizi doktorunuza danışarak düzenleyin ve evden dışarı çıkmayın. Ateşin ısrar etmesi, nezlenin olmaması ve öksürüğün balgamsız şekilde kuru olması durumunda “Alo 184” ile temasa geçip testin evinizde yapılması konusunda bilgi alabilirsiniz. Dışarı çıkacaksanız da, maske takmanız faydalı olacaktır” dedi.


'Aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyoruz'

'Aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyoruz'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yerli solunum cihazlarının Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslimi

Mersin'de bozayı yavrularının güneşli hava keyfi