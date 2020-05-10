Astım krizi tekrarlıyorsa ihmale gelmez

Dr. Barış Mutluer, "Astım atakları alerjenler nedeniyle meydana geliyorsa bu alerjenlerden uzak durmak atılacak ilk adım olmalıdır. Astım ataklarının şiddetine ve sıklığına göre doktorun vermiş olduğu astım ilaçları da ihmal edilmeden kullanılmalıdır. Astım krizinde zamanında ve doğru müdahale oldukça önemlidir. Aksi taktirde astım krizi ölümle sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda rahatsızlanan için kendisine daha önceden doktoru tarafından önerilen nefes açıcı ilaçları hemen kullanmalıdır” diyor.