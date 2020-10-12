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12 Ekim 2020 Pazartesi 21:21 | Son Güncelleme:

Asteroid değil roket parçası

Asteroid değil roket parçası

NASA asteroid uzmanı Paul Chodas'a göre Dünya'ya yaklaşmakta olan ve asteroid olduğu tahmin edilen nesne aslında eski bir roket.

Söz konusu nesnenin Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2'yi Ay'a iten Centaur üst kademe roketi olduğunu tahmin ediliyor. Eğer yaklaşan nesne eski bir roketse dış etmenlere karşı daha az duyarlı olan devasa bir asteroidden daha farklı bir şekilde hareket edecektir. Chodas, dışarıda asteroid olmayabilecek düzinelerce nesne olduğunu, ancak hareketlerin kimliklerini doğrulamak için fazla belirsiz veya karışık olduğunu belirtiyor.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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