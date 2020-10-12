Asteroid değil roket parçası

Söz konusu nesnenin Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2'yi Ay'a iten Centaur üst kademe roketi olduğunu tahmin ediliyor. Eğer yaklaşan nesne eski bir roketse dış etmenlere karşı daha az duyarlı olan devasa bir asteroidden daha farklı bir şekilde hareket edecektir. Chodas, dışarıda asteroid olmayabilecek düzinelerce nesne olduğunu, ancak hareketlerin kimliklerini doğrulamak için fazla belirsiz veya karışık olduğunu belirtiyor.