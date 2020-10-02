02 Ekim 2020 Cuma 20:00 | Son Güncelleme:
Aslıhan Gürbüz'e ‘Kimsesizler' dizisinden teklif var!
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakteri ile yıldızı parlayan Aslıhan Gürbüz'e ‘Kimsesizler' dizisi için teklif gittiği belirtildi.
Yayınlanmadan birçok şikayet gittiği için RTÜK'ün inceleyeceği ‘Kimsesizler’ dizisi için Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oyuncusu Aslıhan Gürbüz’e teklif gittiği belirtildi. Geçtiğimiz senelerde İstanbul'u terk ederek kendisine bambaşka bir hayat kuran oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.