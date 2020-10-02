Aslıhan Gürbüz'e ‘Kimsesizler' dizisinden teklif var!

Yayınlanmadan birçok şikayet gittiği için RTÜK'ün inceleyeceği ‘Kimsesizler’ dizisi için Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oyuncusu Aslıhan Gürbüz’e teklif gittiği belirtildi. Geçtiğimiz senelerde İstanbul'u terk ederek kendisine bambaşka bir hayat kuran oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.

