Aslıhan Doğan Turan: İnsanların algısını değiştirdim

Doğan, karantina günlerindeki en büyük lüksünün ailesiyle vakit geçirmek ve sağlık olduğunu söyledi. Son dönemde birçok Youtube kanalına konuk olan Doğan, insanların kendisini izledikten sonra fikirlerinin değiştiğini anlattı: “Çok pozitif yorumlar alıyorum. Son çektiğimiz videodan sonra algılar değişti. Bana, ‘Magazinde çok yabani, soğuk görünüyordun ama hiç öyle değilmişsin’ gibi yorumlar geldi. Bu kadarını ben de beklemiyordum.”