Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0479
  • 7,6873
  • 386.478
  • 98842.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Aslıhan Doğan Turan: İnsanların algısını değiştirdim

Aslıhan Doğan Turan: İnsanların algısını değiştirdim

Aslıhan Doğan Turan: İnsanların algısını değiştirdim

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan Turan, ALEM dergisinin Instagram hesabına konuk oldu.

Doğan, karantina günlerindeki en büyük lüksünün ailesiyle vakit geçirmek ve sağlık olduğunu söyledi. Son dönemde birçok Youtube kanalına konuk olan Doğan, insanların kendisini izledikten sonra fikirlerinin değiştiğini anlattı: “Çok pozitif yorumlar alıyorum. Son çektiğimiz videodan sonra algılar değişti. Bana, ‘Magazinde çok yabani, soğuk görünüyordun ama hiç öyle değilmişsin’ gibi yorumlar geldi. Bu kadarını ben de beklemiyordum.”


Bir gün kaza orucu tutacaklar

Bir gün kaza orucu tutacaklar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

4500 yıllık mayayla ekmek yaptı

Kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Adıyaman'da görüntülendi