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  3. Aslı Enver, bir aylık ilişkisini ailesi istemediği için noktaladı! Kerem Tunçeri'nin dört mankenle mesajları ifşa olmuştu...

Aslı Enver, bir aylık ilişkisini ailesi istemediği için noktaladı! Kerem Tunçeri'nin dört mankenle mesajları ifşa olmuştu...

Aslı Enver, bir aylık ilişkisini ailesi istemediği için noktaladı! Kerem Tunçeri'nin dört mankenle mesajları ifşa olmuştu...

Basketbolcu Kerem Tunçeri'nin dört mankenle mesajlarının ifşa olmasından sonra Aslı Enver, bir aylık ilişkisini noktaladı.

Enver’in ayrılmasındaki en büyük etkisinin ise ailesi olduğu öğrenildi. İddialara göre, Tunçeri’nin kızlarla sosyal medya üzerinden mesajlaşmalarını okuyan anne Dilek Enver, kızının bu birlikteliğini onaylamadı. Enver de ünlü basketbolcu ile yollarını ayırdı.


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