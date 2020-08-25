Aslı Bekiroğlu ve Alper Saldıran'ın başrollerini paylaştığı Bahar'da Aşk filminin çekimleri 40 derecede devam ediyor

Yapımcılığını Klan Film ve Fanatik Film’in ortaklaşa üstlendiği filmin seti Mersin’de kuruldu. Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh’in oturduğu filmin çekimleri Mersin’de 40 dereceye ulaşan sıcaklar altında gerçekleşiyor. Bir dizi karmaşa ve tesadüfün bir araya geldiği samimi hikayesiyle dikkat çeken filmin vizyon tarihi ise Kasım 2020 olarak açıklandı.