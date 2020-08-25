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  3. Aslı Bekiroğlu ve Alper Saldıran'ın başrollerini paylaştığı Bahar'da Aşk filminin çekimleri 40 derecede devam ediyor
25 Ağustos 2020 Salı 19:25 | Son Güncelleme:

Aslı Bekiroğlu ve Alper Saldıran'ın başrollerini paylaştığı Bahar'da Aşk filminin çekimleri 40 derecede devam ediyor

Aslı Bekiroğlu ve Alper Saldıran'ın başrollerini paylaştığı Bahar'da Aşk filminin çekimleri 40 derecede devam ediyor

Başrollerini Aslı Bekiroğlu ve Alper Saldıran'ın paylaştığı ‘Bahar'da Aşk' filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yapımcılığını Klan Film ve Fanatik Film’in ortaklaşa üstlendiği filmin seti Mersin’de kuruldu. Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh’in oturduğu filmin çekimleri Mersin’de 40 dereceye ulaşan sıcaklar altında gerçekleşiyor. Bir dizi karmaşa ve tesadüfün bir araya geldiği samimi hikayesiyle dikkat çeken filmin vizyon tarihi ise Kasım 2020 olarak açıklandı. 

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