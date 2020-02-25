Aslan şanslı, balık mutlu

KOÇ

Kendinizi entellektüel gelişmelere yakın hissedeceksiniz ve zihinsel yönden oldukça aktif oluyorsunuz. Ayrıca küçük şeylerden mutlu olabildiğiniz görülüyor. Günün ikinci yarısında zihinsel yönden veriminiz devam edecektir. Her türlü işinizi oldukça çabuk ve kolay halledebildiğiniz bir döneme girdiniz.



BOĞA

İş vereniniz veya ev içinde birlikte olduğunuz büyüğünüz size bazı sorumluluklar yüklemek istiyor olabilir. Bu ani gelişmeler karşısında daha temkinli ve detaycı olmanız gerekecek. Çünkü alacağınız sorumluluk sandığınız kadar basit olmayacaktır. Ödemelerinizi karıştırmanız bazılarını unutmanıza neden olabilir.



İKİZLER

Fiziksel gücünüzü yeniden hissediyorsunuz. Hatta kendinizde aşırı bir enerji yoğunluğu hissedebilirsiniz. Bu enerji yoğunluğunu üstünüzden atabilmeniz için değişik yöntemler kullanmak isteyebilirsiniz. Yalnız bu ani gelişmelerin yanında zihinsel yönden güçlü ve aktif olduğunuzu söylemeliyim.



YENGEÇ

Her türlü olayda kendi fikir ve kararlarınız ile baş başa kalacaksınız. Bu nedenle gözünüzü dört açmanızı tavsiye ederim. Tüm bu devre içinde sansınızın size sunduğu kolaylıklar yerine çok çalışmalı ve kendi insiyatifinizi kullanmayı öğrenmelisiniz. Zorlu ve fizik mücadelenin gerekli olduğu bir dönemdesiniz.



ASLAN

Karşınıza çıkacak iyi fırsatları kaçırmamanız ve hatta geleceğe dönük projeler düşünmeniz yerinde olacaktır. İş veya okul ortamında ya da aile içinde alacağınız tat sız bir haber canınızı epey sıkacak. Hatta bir tanıdığınızın derdini hissedeceksiniz. Bunun dışında kişisel yönden oldukça verimli olabileceksiniz.



BAŞAK

İstekleriniz hakkında konuşmaktansa onları gerçekleştirmek için harekete geçmeyi deneyin. Enerjinizi kontrol etmekte güçlük çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı bir konu üzerine yoğunlaştırmak ve takip etmek sizin için bugün önemli ve bu etki sizi ilgilendiren başka bir ilgi alanı çıkana ve yeninin cazibesi geçene kadar sürecek.



TERAZİ

Bugün istemediğiniz bir sürü davranışta bulunmak zorunda kalacaksınız. Göstereceğiniz olumlu davranışlarla durumu atlatabilirsiniz. Eski çevrenizden birisi ile ilişkinizi tazeleyebilirsiniz ve süre gelen ilişkilerinizin daha da iyiye gitmesi gözlenebilir. Ya da bu günlerde ilişkilerinizi tazeleyebilir ve yeni projeler üzerinde tartışabilirsiniz.



AKREP

Yeni insanlarla tanışabilir ve bu insanlarla beklemediğiniz güzel bir gün yaşayabilirsiniz. Arkadaşlık ve işbirliği konularında hassas ve temkinli davranmaya çalıştığınız kadar eğiliminiz de çok fazla ama genelde topluma açılma eğilimindesiniz. Birlikte olduğunuz kimsenin de ailevi sorunları sona erecektir.



YAY

Eğer çalışıyorsanız ciddi iş fikirleri üretebilir ve planlar yapabilirsiniz. Size oldukça yakın bir dostunuz ile birlikte yeni bazı atılımlarda bulunabilirsiniz. Ayrıca hislerinize bu dönem güvenebilirsiniz, size zorlandığınız anlarda çıkış yolunu gösterecektir. Fikir ve düşünce yönünden de bu gün sizin için zengin geçecektir.



OĞLAK

Aşk hayatında bazı üzücü olaylar yaşayabilirsiniz. İstemediğiniz ayrılıklar olabilir. Kendinizi bırakmamanız ve mücadele etmeniz gerekiyor. Bu haftanın sonuna doğru sorumluluğunuz artacak ve ek görevler yükleneceksiniz. İş vereniniz veya ev içinde birlikte olduğunuz büyüğünüz size bazı sorumluluklar yüklemek istiyor olabilir.



KOVA

Sezgilerinizin sizi yanıltmasına izin vermemeli ve bu tür güçlerinizi zarar görebileceğiniz ortamlardan kullanmaktan kaçınmalısınız. Aslında iş hayatınızda olumlu ve başarılı gelişmeler olabilir. Kendinize güvenebilir ve yaptığınız araştırmalara bağlı olarak kazançlı sonuçlar elde edebilirsiniz.



BALIK

Birlikte olmaktan mutluluk duyacağınız insanlara vakit geçirmek sıkıntılarınızı unutmanızı sağlayabilir. Bu günlerde önemli bazı ev eşyalarını almak için de kişisel isteklerinizden vazgeçmeniz gerekebilir.. Her konuda yenilikler ve değişiklikler düşünebilirsiniz. Hatta bunların çoğunu da gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksınız.

