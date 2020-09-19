Askıda ders

Bingöl'ün Sancak beldesi Akbudak Köyü İlkokulu’nun tek öğretmeni Ozan Akbulak, Kovid-19 salgını sürecinde ödev takibi için ‘askıda poşet’ uygulamasını hayata geçirdi. 7 öğrencisi için her gün köye giden Akbulak, evde hazırladığı ders notlarını ve soruları okulun duvarına her bir öğrencisi adına astığı poşetlere bırakıyor.

EĞİTİMDEN GERİ KALMASINLAR



Öğrenciler de poşetlerdeki kendi adlarına bırakılan notları ve testleri alıp evlerinde çalışıyor. Ardından yaptıkları ödevi öğretmenlerinin kontrol etmesi için duvardaki poşete bırakarak okuldan ayrılıyor. Akbudak, "Bu yöntemle öğrencilerin okuldan uzaklaşmamalarını ve eğitimden geri kalmamalarını sağlamaya çalışıyorum" diyor.

Ögretmen Ozan Akbulak, "Öğrenciler ödevlerini buradan günlük olarak gelip alıyor ve bir önceki günün ödevini de bırakıyor. Ödevlerini aldıkları için çocuklara küçük hediyeler de veriyorum. Bu şekilde ödev kontrolü ve ders tekrarı yapmalarını sağlıyoruz" dedi.