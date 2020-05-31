Aşk Tutulması filmi ekranlarda... Aşk Tutulması filminin konusu nedir?

Yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Fahriye Evcen, Tolgahan Sayışman, Murat Akkoyunlu, Ayten Uncuoğlu, Begüm Akkaya, Tim Seyfi, Erhan Emre, Suzan Aksoy, Ali Erkazan, Filiz Ahmet ve Yasemin Öztürk gibi usta oyuncuların yer aldığı filmde fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur, bir ilaç mümessilidir.

Gündelik hayatında gayet sakin bir kişiliği varken söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Kazanma arzusu ve totemler onu diğer fanatiklerden ayıran en büyük özelliğidir. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Söz konusu evlilik olduğunda Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen Pınar ile Uğur tanışırlar. Bu tanışma hem Uğur’un ve hem de Pınar’ın hayatında köklü değişikliklere neden olacaktır.