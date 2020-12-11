Aşk 101'in yıldızı Afra Saraçoğlu güzelliği ile hayranlarını mest etti

Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, yepyeni bir proje ile dönüş yapıyor.

Güzel oyuncu, BluTV'de ekrana gelecek, Çağan Irmak’ın yöneteceği 'Yeşilçam' dizisinden gelen teklifi kabul etti.

Afra Saraçoğlu, 1960’ların Türkiye’sinin anlatan dizide Çağatay Ulusoy'un partneri olacak.

Bu haber, Aşk 101 ve Kardeş Çocukları dizilerinde rol alan Afra Saraçoğlu hayranlarını heyecanlandırdı.

Genç oyunucun Instagram hesabından yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu. Afra Saraçoğlu'nun hayranları güzel oyuncunun paylaşına yaptığı yoğrumlarda, oyuncuya övgüler yağdırdı.