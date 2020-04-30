Aşk 101'in Burcu'su Pınar Deniz: Korkularımla savaşıyorum
‘Aşk 101' dizisiyle yıldızı yeniden parlayan Pınar Deniz, korkularının üzerine gitmekten büyük haz aldığını söyledi.
Eskiden bu durumun üzerine gidemediğini anlatan güzel oyuncu, “Korkuyla aramızda garip bir bağ var, meydan okuyoruz birbirimize. Kediden çok korkuyordum mesela, gidip bir kedi sahiplendim. Onun sayesinde canlı olan her şeyle ilişkim değişti. Kendimi dinlemekten çok korkuyordum. Şimdi sadece içimdeki o hissi dinliyorum” dedi.