Asırlık çınarlardan uzun yaşamın sırrı

PEKMEZ VE TERAYAĞI DA ÖNEMLİ



Adıyaman'da yaşayan 116 yaşındaki Fatma Özden uzun yaşamın sırrını 'doğal yaşam ve hareket' olarak tanımladı. 7 çocuğu, 32 torunu ve 15 de torununun torunu olan Fatma Nine, "Biz hep doğal beslenirdik. Bol bol pancar yerdik. Pancar çok faydalı. Bu yaşıma kadar geldim" dedi. Fatma Nine, pekmez ve tereyağını da sofrasından hiç eksik etmediğini ifade etti.

BUĞDAY EKMEĞİ, MERCİMEK VE YOĞURT



Şanlıurfa'da yaşayan 105 yaşındaki Zehra Çiçek, 4 çocuk ve 26 torun sahibi. Hayatının tamamını köyde geçiren Zehra Nine, "Kendi yaptığımız doğal buğday ekmeği, yoğurt, üzüm pekmezi, mercimek ve ayran çorbası gibi yemeklerle beslendik" dedi. "Hareket ettiğim ve doğal besinler yediğim için sağlıklı bir ömür yaşıyorum" diye ekledi.

AYRAN ÇORASI VE PANCAR



Zehra Nine, her gün ayran çorbası içtiğini söyledi.

Fatma Nine, 'Pancarı sofradan eksik etmeyin' önerisinde bulundu.