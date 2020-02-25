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Aşiret insafa geldi

Aşiret insafa geldi

Aşiret insafa geldi Şırnak'ta Yahya B. adlı genç, 100 bin lira başlık parası veremediği için sevdiğine kavuşamadı. Gencin intiharı Batuyan Aşireti'ni harekete geçirdi. Yüz yıllardır süregelen başlık parası geleneği kaldırıldı.

PARA VE YÜKLÜ MİKTARDA ALTIN İSTENMİŞTİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, başlık parası geleneğini kaldıran aşiretlere, Batuyan Aşireti de katıldı. Kararın alınmasına ise Şırnak'ta sevdiği kızla evlenebilmesi için 100 bin lira ile yüklü miktarda altın istenilen 22 yaşındaki Yahya B.'nin intihar etmesi neden oldu.

Kumçatı Beldesi'nde bir araya gelen Batuyan Aşireti'nin ileri gelenleri kararın aşiretin tüm mensupları için geçerli olduğunu bildirdi. Belde sakinleri "Gençlerin evlenmesi çok masraflıydı. Sadece tatlılık dediğimiz geleneğin masrafı 30 bin liraydı. Kaldırılmasına vesile olanlara teşekkür ederiz" dedi.

SADECE 2 BİLEZİK VE 2 YÜZÜK ALINACAK 

Acı olayın ardından aşiretin ileri gelenleri toplanarak, başlık parasının kaldırılması kararı aldı. Daha önce en az 100 bin lira olan başlık parası yasaklanırken, düğünde damat tarafının geline sadece 2 altın bilezik, 75 santimetre altın zincir, 1 altın küpe ve 2 altın yüzük alması kararlaştırıldı.


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