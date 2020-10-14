Asfaltta kayak

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kayaklı koşu takımında yer alan milli sporcular, ulusal ve uluslararası yarışmaların yanı sıra 2022 Kış Olimpiyatları'na vize almak için asfalt kaplama olan köy yollarında tekerlekli kayak antrenmanı yapıyor. Proje kapsamında Küpkıran Kayak Merkezi yakınlarına gelen sporcular, antrenörleri Akif Demirkaya koordinatörlüğünde ısınma hareketleriyle köy yolunda çalışmalara start veriyor.

SPORCULARIN YAZI KIŞI YOK



İnişli çıkışlı asfalt yolda kondisyon ve teknik antrenman yapan sporcular, ardından otomobil lastiğini sırtlarına bağlayarak fizik güce dayalı çalışma gerçekleştiriyor. Kışın sıfırın altında 35 derecede, yazın da kavurucu sıcakta çalışmalarına ara vermeden devam eden sporcuların antrenörü Demirkaya, "Antrenmanları dışarıda, temiz havada yapıyoruz. Sporcularımızın yazı, kışı yok. Bizi etkileyen yarışmaların belirsizliği oldu" dedi.

Balkan Kupası'ndaki birinciliğinin yanı sıra katıldığı yarışmalarda birçok derece elde eden milli sporcu Zozan Malkoç, 10 senedir kayaklı koşu yaptığını ve 2 yıl sonra gerçekleştirilecek olimpiyatlara katılma hedefiyle yoğun çalıştığını anlattı.

Milli sporcu Okan Alalma, "Türkiye şampiyonluğum var, Rusya'da düzenlenen tekerlekli kayak yarışlarında dördüncü oldum. Salgın döneminde de köy yollarında antrenmanlara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.