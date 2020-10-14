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14 Ekim 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

Asfaltta kayak

Asfaltta kayak

Kayaklı Koşu Milli Takımı'nın Ağrılı sporcuları, 2022 Kış Olimpiyatları'na köylerinde hazırlanıyor. İnişli çıkışlı asfalt yolda kondisyon tutan gençler, kayaklarına lastik takarak her gün 30 km kayak yapıyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kayaklı koşu takımında yer alan milli sporcular, ulusal ve uluslararası yarışmaların yanı sıra 2022 Kış Olimpiyatları'na vize almak için asfalt kaplama olan köy yollarında tekerlekli kayak antrenmanı yapıyor. Proje kapsamında Küpkıran Kayak Merkezi yakınlarına gelen sporcular, antrenörleri Akif Demirkaya koordinatörlüğünde ısınma hareketleriyle köy yolunda çalışmalara start veriyor.

SPORCULARIN YAZI KIŞI YOK

İnişli çıkışlı asfalt yolda kondisyon ve teknik antrenman yapan sporcular, ardından otomobil lastiğini sırtlarına bağlayarak fizik güce dayalı çalışma gerçekleştiriyor. Kışın sıfırın altında 35 derecede, yazın da kavurucu sıcakta çalışmalarına ara vermeden devam eden sporcuların antrenörü Demirkaya, "Antrenmanları dışarıda, temiz havada yapıyoruz. Sporcularımızın yazı, kışı yok. Bizi etkileyen yarışmaların belirsizliği oldu" dedi.

Balkan Kupası'ndaki birinciliğinin yanı sıra katıldığı yarışmalarda birçok derece elde eden milli sporcu Zozan Malkoç, 10 senedir kayaklı koşu yaptığını ve 2 yıl sonra gerçekleştirilecek olimpiyatlara katılma hedefiyle yoğun çalıştığını anlattı.

Milli sporcu Okan Alalma, "Türkiye şampiyonluğum var, Rusya'da düzenlenen tekerlekli kayak yarışlarında dördüncü oldum. Salgın döneminde de köy yollarında antrenmanlara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

<p><span >Editör: </span><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu: <a href='mailto

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