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23 Eylül 2020 Çarşamba 20:09 | Son Güncelleme:

Asabi Gülşen! Yüzü asıldı, çılgına döndü

Asabi Gülşen! Yüzü asıldı, çılgına döndü

Şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, Fulya Acıbadem Hastanesi'nden çıkarken objektiflere takıldı.

Habercileri karşısında görünce yüzü asılan Gülşen, geçmiş olsun temennileri karşısında çılgına döndü. Sinirlenen şarkıcı, 'Size ne? Nereye gidip geldiğimi size hesap mı vereceğim?' şeklinde tepki gösterdi. Daha sonra gösterdiği tepkiye kendisi de şaşıran Gülşen, 'Rutin kontrole geldim' diyerek evinin yolunu tuttu. 

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