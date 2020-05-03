Arzum Onan: 20'li yaşlarda anne olmak isterdik

Eski Türkiye güzelleri Arzum Onan ile Özlem Kaymaz, Instagram’da canlı yayın yaptı. Karantina günlerinde görüşemeyen ünlü ikili, teknoloji sayesinde özlem giderdi. Eski günleri yad eden iki güzel isim, defile kulislerinde yaşadıkları anıları takipçileriyle paylaştı. 20’li yaşlarda anne olmak istediklerini dile getiren Arzum Onan, “20 yaşındaydık ve bunu konuşmak için çok erken yaşlardı. Benim oğlum, Özlem’e de senin kızın olacak diyordum. Kızın senin gibi şık ve özenli olur. Bense salaş pantolonlar, rahat kıyafetlerle bana benzer diyordum. Küçük Chanel giymiş şekilleriyle gözümüzün önüne getirirdik. Ve öyle de oldu” dedi. Arzum Onan’ın Can isminde oğlu, Özlem Kaymaz’ın da iki oğlu ve kızı var.