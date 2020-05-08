Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,1102
  • 7,7291
  • 391.901
  • 97845.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Artan ben sayısı cilt kanseri habercisi

Artan ben sayısı cilt kanseri habercisi

Artan ben sayısı cilt kanseri habercisi

Ciltte karşılaşmaya alışkın olduğumuz bazı durumlar hastalık habercisi olabiliyor.

Pul pul dökülmeler, ciltte aşırı hassasiyet ve özellikle sayısı çoğalan benler gibi… Hava kirliliği ve değişen beslenme alışkanlıklarının görülme sıklığını artırdığı cilt kanserini Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Züleyha Kadehçi “Melanom cilt kanserinde hücreler renk üretmeye devam ettiğinden tümörler genellikle kahverengi, koyu lekeler şeklinde ortaya çıkar. Melonom cilt kanseri var olan ya da sonradan ortaya çıkan benler üzerinde ilerleyerek tüm organlara yayılabilir. Erkeklerde boyun ve sırt bölgelerinde; kadınlarda bacaklar, boyun ve yüzde sık görülen melanom cilt kanseri, erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilir ancak hızlı yayılması tedavi sürecini sekteye uğratabilir” dedi.  


Salgına rağmen nargile partisi!

Salgına rağmen nargile partisi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ambulans uçak ilk kez radyoaktif ürün taşımak için havalandı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu