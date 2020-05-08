Artan ben sayısı cilt kanseri habercisi

Pul pul dökülmeler, ciltte aşırı hassasiyet ve özellikle sayısı çoğalan benler gibi… Hava kirliliği ve değişen beslenme alışkanlıklarının görülme sıklığını artırdığı cilt kanserini Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Züleyha Kadehçi “Melanom cilt kanserinde hücreler renk üretmeye devam ettiğinden tümörler genellikle kahverengi, koyu lekeler şeklinde ortaya çıkar. Melonom cilt kanseri var olan ya da sonradan ortaya çıkan benler üzerinde ilerleyerek tüm organlara yayılabilir. Erkeklerde boyun ve sırt bölgelerinde; kadınlarda bacaklar, boyun ve yüzde sık görülen melanom cilt kanseri, erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilir ancak hızlı yayılması tedavi sürecini sekteye uğratabilir” dedi.