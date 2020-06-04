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  3. Arka Sokaklar yeni bölümü ile ekrana geliyor! Arka Sokaklar'ın 05 Haziran Cuma günü olan 555. bölümününde neler olacak?
04 Haziran 2020 Perşembe 19:14 | Son Güncelleme:

Arka Sokaklar yeni bölümü ile ekrana geliyor! Arka Sokaklar'ın 05 Haziran Cuma günü olan 555. bölümününde neler olacak?

Arka Sokaklar yeni bölümü ile ekrana geliyor! Arka Sokaklar'ın 05 Haziran Cuma günü olan 555. bölümününde neler olacak"

Arka Sokaklar'ın bu haftaki yeni bölümününde neler olacak? Arka Sokaklar'ın 05 Haziran Cuma 555. bölümünde Erdi İstanbul'a kaçak yolcu getirmektedir.

Yolculardan biri rahatsızlanır ve Erdi onu hastaneye bırakmak zorunda kalır. Başta Hüsnü olmak üzere ekip kamera görüntülerinden, Erdi’nin yine pis işlere bulaştığını öğrenir. Barış isimli kurye Gazi’nin Yeri’ne de servis yapmaktadır. Barış kaçarak evlenmiştir ve karısı hamiledir. Maddi zorluk yaşamaktadırlar. Gazi’nin Yeri’nde, Mesut’la tanışır. Mesut, Barış’ın hikayesinden etkilenmiştir. Barış ciddi anlamda rahatsızlanmıştır ve olay medyaya yansır. Her yerde aranmaktadır. Hakan ve Bahar o günden sonra köşe kapmaca oynamaya başlar. Devriyelerini birbirine denk getirmemeye çalışırlar. Selin de durumun farkına varmıştır. 

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