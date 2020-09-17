Arka Sokaklar ekranlardaki 15. sezonuna başlıyor

Engin Müdür uyuşturucu şebekesindeki büyük patrona ulaşmak için muhbir Sibel ile gizlice buluşur. Ali, Cemal, Ezgi ve Bahar’ın da bir arada olduğu devriye ekibi muhbir ile buluşulan mekana gelmek üzeredir. Sibel’in mekanda olduğunu öğrenen Erol kızın kendisini aldattığını düşünüp baskın yapar. Elindeki silahla Engin’i yaralar. Aslında hedef büyük patron Özcan Şanver’dir. Gençleri zehirleyen uyuşturucu baronu Özcan’ın peşindeki amansız takip devam etmektedir. Yapılan operasyonlar istenildiği gibi gitmez ve Özcan elden kaçırılır. Engin Müdür’ün Özcan’ı yakalamak için bir planı vardır. Operasyon tehlikelidir ve yakın zamanda nikahlarının olması sebebiyle gizli göreve girip girmeme kararını Selin ve Mesut’a bırakır. Ayla ve Pınar kocalarının işlerinin yoğunluğu sebebiyle çocukları alıp tatile giderler. Rıza ve Ali de bu fırsatı değerlendirip bir kulübe giderler. Artık Rıza ve Ali için durum vahimdir. Tekin gençlik başımda duman haliyle partilerde gezip dolaşmaya devam etmektedir. Ailesinin uyarılarını dinlemez