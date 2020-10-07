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  • Arıza'nın Rukiye'si Yeşim Gül her projede farklı bir karakter arıyor
07 Ekim 2020 Çarşamba 20:56 | Son Güncelleme:

Arıza'nın Rukiye'si Yeşim Gül her projede farklı bir karakter arıyor

Arıza'nın Rukiye'si Yeşim Gül her projede farklı bir karakter arıyor

Yeni sezonda ‘Arıza' adlı dizide rol alan Yeşim Gül, Rukiye karakteriyle seyircisinin karşısına çıktı.

‘Arıza’ adlı dizide Ali Rıza’nın (Tolga Sarıtaş) annesine hayat veren oyuncu Yeşim Gül, kendisine gelen karakterlerin birbirleriyle aynı olmamasına dikkat ettiğini anlattı. Her projesinde farklı bir imaja bürünen Yeşim Gül, Arıza’daki performansıyla da seyircisinden tam not almayı başardı.

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