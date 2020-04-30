Araba fiyatına köpek

Evsin Şentürk, Çin'den Tibet mastifi satın aldı. 2017 yılında Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'ni kuran Şentürk, bu köpekleri eğitmeye başladı. Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırdı.

Evsin Şentürk, "Özellikle Arap coğrafyası büyük, güçlü köpek seviyor. Batıya çok nadir gönderiyoruz. Almanya ve Belçika'ya da gönderdik. Ama batı ülkeleri daha çok küçük ırk tercih ediyor” dedi.