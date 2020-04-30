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Araba fiyatına köpek

Araba fiyatına köpek

Bursa'da yetiştirilen Tibet Mastifi cinsi köpekler, 10 bin lira ile 300 bin lira arasında alıcı buluyor.

Evsin Şentürk, Çin'den Tibet mastifi satın aldı. 2017 yılında Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'ni kuran Şentürk, bu köpekleri eğitmeye başladı. Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırdı.

Evsin Şentürk, "Özellikle Arap coğrafyası büyük, güçlü köpek seviyor. Batıya çok nadir gönderiyoruz. Almanya ve Belçika'ya da gönderdik. Ama batı ülkeleri daha çok küçük ırk tercih ediyor” dedi.


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