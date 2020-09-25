Apple, Siri'nin Türkiye'de iki yeni sese kavuştuğunu duyurdu!

Apple, iOS 14 ile birlikte Türkiye’de Siri'nin iki yeni sese kavuştuğunu duyurdu. Bundan böyle Siri'de yeni bir kadın sesi ve ilk defa sunulan bir erkek sesi olacak. Yapay öğrenme algoritmalarındaki gelişmeler sayesinde bu yeni seslerle Siri’nin konuşması ve tonlaması çok daha doğal; kurduğu cümleler çok daha akıcı hale geldi deniyor. Asistan ayrıca artık Apple Watch’unuzda da ilk defa konuşuyor ve bu iki yeni sesle sorularınızı cevaplıyor.

