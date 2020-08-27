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  3. Apple, Google'a rakip mi oluyor? Teknoloji devinden arama motoru hamlesi
27 Ağustos 2020 Perşembe 19:58 | Son Güncelleme:

Apple, Google'a rakip mi oluyor? Teknoloji devinden arama motoru hamlesi

Apple, Google'a rakip mi oluyor" Teknoloji devinden arama motoru hamlesi

Apple'ın Google'a rakip bir arama motoru üzerinde çalıştığı iddia edildi.

"Varsayılan tarayıcı" krizindeki yasal süreçler, Google ile çekişmeli ilişkisi ve Apple’ın Siri ve iCloud ürünlerinin olgunluk kazanması Apple’ın arama motoru geliştirmelerine etken olan unsurlar oldu. AppleBot tarafındaki kayıtlar incelendiğinde robot.txt kurallarının genişletildiği, arama sıralaması ve web arama sonuçlarının nasıl düzenlendiğine dair detayların tutulduğu keşfedildi.  

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