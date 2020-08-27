Apple, Google'a rakip mi oluyor? Teknoloji devinden arama motoru hamlesi

"Varsayılan tarayıcı" krizindeki yasal süreçler, Google ile çekişmeli ilişkisi ve Apple’ın Siri ve iCloud ürünlerinin olgunluk kazanması Apple’ın arama motoru geliştirmelerine etken olan unsurlar oldu. AppleBot tarafındaki kayıtlar incelendiğinde robot.txt kurallarının genişletildiği, arama sıralaması ve web arama sonuçlarının nasıl düzenlendiğine dair detayların tutulduğu keşfedildi.