Apartman boşluğunda türbe

SADECE BİLENLER ZİYARETE GELİYOR

Bursa’da, 14. yüzyılın sonlarında yaşadığı tahmin edilen Aşık Yunus’un, Yıldırım İlçesi Karamazak Mahallesi’nde 3 apartmanın arka oda pencerelerinin baktığı havalandırma boşluğunda türbesi yer alıyor. Sadece yerini bilenlerin ziyaret ettiği kabristana havalandırma boşluğuna açılan dar bir koridordan geçilerek ulaşılabiliyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SOYUNDAN

Bursalı Aşık Yunus hakkında akademik çalışmaların yapıldığını belirten Tarih Arşivi Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Günay, "Peygamber Efendimizin soyundan gelen ve Osmanlı’nın dördüncü padişahı Yıldırım Bayezid’in damadı Emir Sultan Hazretleri’nin talebesidir. Onun sohbet halkasında bulunmuş, o ortamı teneffüs etmiştir" dedi.

HİÇ KORKULUR MU?



26 yıldır Aşık Yunus Hazretleri’ne komşuluk yaptığını anlatan apartman sakini Erol Aldaş, 1730 yıllarında yapıldığı bilinen türbenin etrafında daha önce cami ve medrese türü binaların olduğunu dile getirdi. Aldaş, "Türbeden korkulur mu? Çok memnunum burada yaşadığım için” dedi.