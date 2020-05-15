Antibiyotik yerine biberiye yağı

Son yıllarda özellikle alternatif şifa kaynaklarına ilgi oldukça artış gösteriyor. Özellikle ilaçlardaki zararlı içerikler, insanları doğaya sevk ediyor. Yapılan araştırmalar da bazı bitki yağlarının enfeksiyon tedavilerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Biberiye, uzun bir süre yalnızca tavuk ve balık yemekleri için lezzetli bir bitki olarak kullanıldı. Ancak biberiyenin sağlığımız üzerinde önemli etkileri var. Biberiyenin en önemli özelliği, hafızayı güçlendirmesidir. Ayrıca, kas ağrılarına iyi gelir ve dolaşımı hızlandırır. Biberiyenin etkileri bunlarla da sınırlı değil. Saç dökülmesine engel olur ve saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Hoş kokusu sayesinde strese iyi gelir. Bazı bakteri ve mantar türlerini de öldürdüğü yönünde de çalışmalar bulunuyor. Biberiye yağını kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta, yalnızca deride kullanılması ve yutulmamasıdır.