29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:24 | Son Güncelleme:
Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin Hadrianus Kapısı'nı ayakta tutan kolonlara isimler yazıldı, kalpler çizildi
Antalya'da halk arasında Üç Kapılar olarak bilinen tarihi Kaleiçi'nin girişindeki 1890 yıllık Hadrianus Kapısı'nı ayakta tutan kolonlara isimler yazıldı, kalpler çizildi.
Kapının diğer kolonlarında da daha önce boyalarla yazılan ancak üzeri kapatılan yazılar gözüküyor. Bu tür davranışların ‘vandalca’ olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Bir duvarda 'Erkan Kıymet'i seviyor' yazıyor. O yazıyı yazan Erkan bilsin ki, o Kıymet böyle bir Erkan'ı hiçbir zaman sevmeyecektir" dedi.