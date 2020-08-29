Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin Hadrianus Kapısı'nı ayakta tutan kolonlara isimler yazıldı, kalpler çizildi

Kapının diğer kolonlarında da daha önce boyalarla yazılan ancak üzeri kapatılan yazılar gözüküyor. Bu tür davranışların ‘vandalca’ olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Bir duvarda 'Erkan Kıymet'i seviyor' yazıyor. O yazıyı yazan Erkan bilsin ki, o Kıymet böyle bir Erkan'ı hiçbir zaman sevmeyecektir" dedi.