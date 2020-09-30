Annesini taklit ederek fenomen oldu

Ardından, videoyu sosyal medyaya yükledi. Video, bir günde 1 milyon izlenme rakamına ulaşınca, aile üyeleri şaşırdı. 29 yaşındaki Nurşen, bunun üzerine yöresel şive ile konuştuğu videolar hazırlayıp, sosyal medyada paylaşımlarını sürdürdü. 2 yılın sonunda genç kızın paylaştığı videolar, haftada toplam 20 milyon izlenme sayısına ulaştı. Fenomen Nurşen, paylaşımlarını kazanç kapısı haline dönüştürürken, annesi, babası ve diğer akrabalarının da yer aldığı videolara, takipçilerin ilgisi gün geçtikçe artıyor.