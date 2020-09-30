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30 Eylül 2020 Çarşamba 21:48 | Son Güncelleme:

Annesini taklit ederek fenomen oldu

Annesini taklit ederek fenomen oldu

Ordu'nun Kabataş İlçesi'nde yaşayan Nurşen Karayanız, 2 yıl önce ailesine ait fındık bahçesinde eğlenirken, annesi Cemile Karayanız'ın yöresel konuşmasını taklit ettiği anları yengesi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Ardından, videoyu sosyal medyaya yükledi. Video, bir günde 1 milyon izlenme rakamına ulaşınca, aile üyeleri şaşırdı. 29 yaşındaki Nurşen, bunun üzerine yöresel şive ile konuştuğu videolar hazırlayıp, sosyal medyada paylaşımlarını sürdürdü. 2 yılın sonunda genç kızın paylaştığı videolar, haftada toplam 20 milyon izlenme sayısına ulaştı. Fenomen Nurşen, paylaşımlarını kazanç kapısı haline dönüştürürken, annesi, babası ve diğer akrabalarının da yer aldığı videolara, takipçilerin ilgisi gün geçtikçe artıyor.

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