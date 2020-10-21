Annenin bohçasında hayat

Günün ilk saatleriyle çalışmaya başlayan Temel, ateş, duman ve kavurucu sıcağın altında gün boyu 16 aylık bebeği Ahsenat’ı sırtına alarak ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor. Bebeği ile çalışmanın zor olduğunu söyleyen Medine Temel, “Gece çadır soğuk oluyor, gündüz ise kömür ocağına geliyoruz” dedi.