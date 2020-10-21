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21 Ekim 2020 Çarşamba 20:39 | Son Güncelleme:

Annenin bohçasında hayat

Annenin bohçasında hayat

Mardin'den çalışmak için Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Pelitli Köyü'ne giderek gün boyu ter döken 4 çocuk annesi Medine Temel, 16 aylık bebeği ile çalışırken görüntülendi.

Günün ilk saatleriyle çalışmaya başlayan Temel, ateş, duman ve kavurucu sıcağın altında gün boyu 16 aylık bebeği Ahsenat’ı sırtına alarak ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor. Bebeği ile çalışmanın zor olduğunu söyleyen Medine Temel, “Gece çadır soğuk oluyor, gündüz ise kömür ocağına geliyoruz” dedi.

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