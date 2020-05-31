Anne sütünü artıran formül!

Bağışıklık sistemini güçlendiren anne sütünü artırmak için yapmanız gereken en önemli şey ise su tüketimi. Uzmanlar günlük 4 litre su tüketilmesini öneriyor. Bunun yanı sıra sütün kalitesini artırarak çoğaltmak için de doğanın bize sunduğu sayısız kaynak var.

İNCİR, ISIRGAN OTU VE FESLEĞEN



Rezene çayı, ısırgan otu, incir, kimyon, fesleğen, yeşil ve turuncu sebzeler, bu listenin başını çeker. Bu bitkileri tek tek kullanmanızın yanı sıra karıştırarak da çayını yapabilirsiniz. Üç litre suyun içine 6 adet inciri doğrayarak koyun ve 10 dakika kaynatın. Soğumaya bıraktığınız bu karışımı gün içerisinde tüketirseniz, sütünüzün yoğunluğu, kalitesi ve miktarı artar.

GAZ SÖKTÜRÜCÜ ETKİSİ VAR



İki tatlı kaşığı rezeneyi, 2 tatlı kaşığı kimyon tohumuyla birlikte 5 dakika kaynatın. Kimyon ve rezenenin gaz sökücü etkisiyle, anne ve bebek rahatlarken, içerisindeki uçucu yağlar ve besinler sayesinde süt yapar. Keskin kokusunun süte geçebileceğini söyleyen uzmanlar, günde 3 bardaktan fazla tüketilmemesini öneriyor.