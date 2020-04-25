Anne sütü polisten

112 EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ



Eşi Ziyat ile geçen yıl Suriye’deki iç savaştan kaçıp, Türkiye’ye gelerek Bursa’nın Osmangazi ilçesine yerleşen Betül Ribo’nun geçtiğimiz hafta pazar günü doğum sancıları tuttu. Eşi Ziyat Ribo polisi arayarak yardım istedi. 112 ekipleri adrese giderek genç kadını doğuma yetiştirdi.

ELİF BEBEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU



Çiftin Elif adını verdikleri bebek, nefes almakta zorluk yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Aile evine gönderildi fakat dün yine sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde bebeğe ‘anne sütü’ gerekti. Çift, yine polisten yardım istedi. Vefa ekipleri, anne sütünü alıp hastaneye teslim etti.