Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9611
  • 7,5422
  • 386.679
  • 98759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Anne sütü polisten

Anne sütü polisten

Anne sütü polisten

Geçen hafta sokağa çıkma yasağı olduğu gün sancıları tutan Betül Ribo'yu doğuma polis yetiştirdi. Nefes alma sorunu yaşayan bebeğini hastanede bırakmak zorunda kalan genç kadın, süt göndermesi istenince yine polisi aradı.

112 EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Eşi Ziyat ile geçen yıl Suriye’deki iç savaştan kaçıp, Türkiye’ye gelerek Bursa’nın Osmangazi ilçesine yerleşen Betül Ribo’nun geçtiğimiz hafta pazar günü doğum sancıları tuttu. Eşi Ziyat Ribo polisi arayarak yardım istedi. 112 ekipleri adrese giderek genç kadını doğuma yetiştirdi.

ELİF BEBEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Çiftin Elif adını verdikleri bebek, nefes almakta zorluk yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Aile evine gönderildi fakat dün yine sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde bebeğe ‘anne sütü’ gerekti. Çift, yine polisten yardım istedi. Vefa ekipleri, anne sütünü alıp hastaneye teslim etti.


Rusya'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalar, bir doktor tarafından görüntülendi

Rusya'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalar, bir doktor tarafından görüntülendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Zekât, fitre ve oruç fidyesi kimlere verilir?

Kabe'de tarihi anlar! İşte ilk kareler