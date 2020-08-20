Anıl Piyancı: Şarkı yazmak rahatlatıyor

Redbull.com’un sorularını yanıtlayan Piyancı, albümünü önümüzdeki aylarda çıkaracağını söyledi. Bu yaratıcı dönemde nelere dikkat ettiği sorulan müzisyen, “Aslında yaşadığın her şey içinde birikiyor. Biz farkına varmıyoruz. Şarkı yazmak insanı rahatlatır derler ya. Bizde de aynı durum. Stüdyoya girip müzik yapmak istiyorum. Kötü moddayken gidip söz yazamam. Biraz gücün yerine olması lazım” diye konuştu.