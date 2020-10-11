Andızotu öksürüğü kesiyor

Çay ve baharat olarak tüketilen 'andızotu' balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Mide ve bağırsak hastalıklarına da iyi gelir. Ülser şikayetlerini en aza indirir, sindirimi kolaylaştırır. Bir litre suyu demlikte kaynattıktan sonra 2-3 orta boy andızotunu suyun içine atın,15 dakika daha kaynatın. Buharlaşan otun yağı kaynattığınız kabın içerisinde kalsın. Daha sonra soğumaya bırakın. Bu sürede andızotu dallarını 10-20 dakika kadar daha suyun içerisinde bırakın, son olarak karışımı bir kaba süzün. Elde ettiğiniz bir litre suyu 24 saat içinde bitirin.