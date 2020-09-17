Tokat'ta tarihi Sulusokak'ta bulunan ve halk arasında 'Sık dişini helası' diye bilinen Osmanlı döneminden kalma yapıda belediye tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon sonrası Anadolu’nun ilk umumi helası, 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak turizme kazandırılacak.