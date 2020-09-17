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  • Anadolu'nun ilk umumi helası 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak turizme kazandırılacak
17 Eylül 2020 Perşembe 20:59 | Son Güncelleme:

Anadolu'nun ilk umumi helası 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak turizme kazandırılacak

Anadolu'nun ilk umumi helası 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak turizme kazandırılacak

Tokat'ta tarihi Sulusokak'ta bulunan ve halk arasında 'Sık dişini helası' diye bilinen Osmanlı döneminden kalma yapıda belediye tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

Tokat'ta tarihi Sulusokak'ta bulunan ve halk arasında 'Sık dişini helası' diye bilinen Osmanlı döneminden kalma yapıda belediye tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon sonrası Anadolu’nun ilk umumi helası, 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak turizme kazandırılacak.

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