Ambulans çöp kamyonu

KÜÇÜK KIZ SAĞLIĞINA KAVUŞTU



Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personeli sokakta çalıştıkları sırada bir annenin kucağında küçük kızıyla sokağa fırladığını gördü. Küçük kızın havale geçirdiğini fark eden görevliler, anne ve kızını çöp kamyonu ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Küçük kız, hızlı yapılan müdahale sayesinde sağlığına kavuştu.

Genç kadın, kızını hastaneye yetiştirirken böyle görüntülenmişti.

OĞLUNA BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ



Olay anının sosyal medyada yayılmasının ardından Eyyübiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, kahraman temizlik görevlilerini evlerinde ziyaret etti. Çöp kamyonu şoförü Eyyüp Yıldız, teşekküre gerek olmadığını söyleyerek sadece insanlık vazifesini yerine getirdiğini belirtti. İşçiye, belediye tarafından verilen ikramiyeyi ileten Çiftçi, Yıldız'ın oğluna da bisiklet hediye etti.

Çöp kamyonu şoförü Eyyüp Yıldız'a ikramiye çekini takdim eden Eyyübiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, "Allah kendisinden razı olsun. Tüm personelimiz duyarlıdır. Örnek davranışından dolayı kendilerini kutlarız" diye konuştu.