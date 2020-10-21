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21 Ekim 2020 Çarşamba 18:20 | Son Güncelleme:

Alzheimer yaşlanmanın doğal bir sonucu değil

Alzheimer yaşlanmanın doğal bir sonucu değil

Yaşlanan nüfusla birlikte en önemli toplum sağlığı sorunlarından biri haline gelen Alzheimer hastalığına insan beyninin işlevini bozan ve temizlenemeyen bazı proteinler neden oluyor.

“Yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon, uzun süreli stres, hareketsizlik, yetersiz ve kalitesiz uyku, lifsiz ve yüksek kalorili diyet ve düşük eğitim seviyesi beyindeki hastalık sürecini belirgin şekilde hızlandırıyor” diyen Prof. Dr. Raif Çakmur, beyinlerinde aynı miktarda protein birikimi olan Alzheimer hastaları karşılaştırıldığında, sürekli yeni bilgi öğrenme alışkanlığı olan kişilerin hastalık belirtilerini göstermeyebileceğini ve beyindeki bu durumu çok iyi tolere edebildiğinin altını çiziyor. Beyindeki proteinin belirlenmesi ve hastalığın seviyesine göre kişiye özel ilaçların kullanılacağı bir döneme yaklaşıldığını belirten Prof. Dr. Çakmur, “Bilim insanları beyin sağlığı adına hızla çalışırken, siz de beyninizi sağlıklı gıda, güzel bilgi ve düşüncelerle beslenmeye özen gösterin. Unutmayın, Alzheimer hastalığı yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir” diyor.

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