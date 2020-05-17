Altın yürekli hayvansever

TÜRKİYE’NİN YAŞAYAN USTALARINDAN

"Türkiye'nin Yaşayan 16 Ustası/İnsan Hazinesi"nden biri seçilen 60 yaşındaki Agop Kuyumcuoğlu, zümrüt, pırlanta, yakut, safir, elmas gibi değerli taşlardan mücevherler yapıyor. Kuyumcuoğlu, el hünerini sadece değerli taşlar için değil, felçli hayvanları hayata bağlamak için de kullanıyor. Felçli sokak hayvanları için yürüteçler yapan Kuyumcuoğlu, 5 senede 532 engelli hayvanı "ayağa kaldırmayı" başardı.

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"Türkiye'nin Yaşayan 16 Ustası/İnsan Hazinesi"nden biri seçilen 60 yaşındaki Agop Kuyumcuoğlu, zümrüt, pırlanta, yakut, safir, elmas gibi değerli taşlardan mücevherler yapıyor. Kuyumcuoğlu, el hünerini sadece değerli taşlar için değil, felçli hayvanları hayata bağlamak için de kullanıyor. Felçli sokak hayvanları için yürüteçler yapan Kuyumcuoğlu, 5 senede 532 engelli hayvanı "ayağa kaldırmayı" başardı.

3 BİN DOLARLIK YÜRÜTECİ 180 LİRAYA MAL EDİYOR



Agop Kuyumcuoğlu, “Bu mücadeleye girmemin en büyük nedeni de 3 bin-3 bin 500 dolara köpek yürüteci, 1500 dolar gibi inanılmaz pahalı fiyatlarla kedi yürüteci satıyorlar. Melek dediğimiz hayvansever insanların çoğu emekli maaşıyla geçiniyorlar. Ben bu duruma 'Hayır' demek istedim. Kedi yürüteçleri 40-50 lira, köpek yürüteçleri ise 180-200 liraya mal oluyor. Kedi yürüteçlerini iki günde köpek yürüteçlerini üç, dört günde imal ediyorum” diyor.