HERKESİN İMDADINA YETİŞİYORLAR



Aydın'da memur anne ve babanın çocukları olarak dünyaya gözlerini açan Niran, Nihal ve Aylin Çakır kardeşler, yakın aralıklarla tıp fakültesini kazandı. Babaları onları okutabilmek için pazarlarda yumurta sattı. Şimdi bu üç kardeş hem hastalarının hem de yardıma ihtiyacı olan herkesin imdadına yetişiyor.

ÖNCE İNSAN İYİ OLMAK GEREKİYOR



Ebeveynlerinin "Ne olursanız olun, önce iyi insan olun" sözünü akıllarından hiç çıkarmayan doktor kardeşler, “Bize Altın Kızlar diyorlar çünkü hayatımızı iyilik yapmaya adadık” dedi. Kardeşler, "Kadın, İyilik ve Eğitim Hareketi" olarak nitelendirilen Kadın Hekimler Eğitim ve Destek Vakfı çalışmalarında yer alıyor.

Denizli Devlet Hastanesi’nde çalışan 40 yaşındaki Aylin Çakır Güven “Ailemizin isteği şekilde iyi insanlar olmaya çalışıyoruz” dedi.

Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 23 yıllık doktor 47 yaşındaki Niran Çakır Coşar, "Sınava hazırlandığım yıl üçümüz aynı odada kalıyorduk. Babam her gün masalarımıza çiçek koyardı” dedi.

Kiraz İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 45 yaşındaki Nihal Çolak "Önlüğü çıkardıktan sonra sıradan vatandaşlar olarak halkın arasına karışıyoruz. Biz hekim olmaktan çok insan olmayı seçtik” diye konuştu.