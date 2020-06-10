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  3. Altın Kızlar sahaya indi
10 Haziran 2020 Çarşamba 08:02 | Son Güncelleme:

Altın Kızlar sahaya indi

Altın Kızlar sahaya indi

‘Altın Kızlar' olarak dünyaya adını duyuran Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın sporcuları, normalleşme sürecinde antrenmanlara başladı. Sporcular 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için hazırlık yapıyor.

EVLERİNE KAPANMIŞLARDI

Koronavirüsle mücadele sürecini evlerinde spor yaparak değerlendiren Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın spor cuları, yeni normalleşme kapsamında tekrar biraraya geldi. “Altın Kızlar” olarak tanınan Hamide Doğangün, Nurşah Usta, Zeynep Acet ve Zübeyde Süpürgeci, artık çalışmalarına Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda izole alanlarda devam ediyor.

FORMLARINI KORUYORLAR

Sporcular, antrenör Ömer Cantay’ın koordine sinde sosyal mesafeyi koruyarak antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Sporculardan Hamide Doğangün, Kovid-19 salgını sebebiyle 2021 yılında düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları için ter döküyor. Arkadaşları da hem Hamide’ye destek vermek hem de formlarını koruyarak kendilerini turnuvalara zinde tutmak için çabalıyor.

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