Altın Kızlar sahaya indi

EVLERİNE KAPANMIŞLARDI



Koronavirüsle mücadele sürecini evlerinde spor yaparak değerlendiren Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı kadın spor cuları, yeni normalleşme kapsamında tekrar biraraya geldi. “Altın Kızlar” olarak tanınan Hamide Doğangün, Nurşah Usta, Zeynep Acet ve Zübeyde Süpürgeci, artık çalışmalarına Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda izole alanlarda devam ediyor.

FORMLARINI KORUYORLAR



Sporcular, antrenör Ömer Cantay’ın koordine sinde sosyal mesafeyi koruyarak antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Sporculardan Hamide Doğangün, Kovid-19 salgını sebebiyle 2021 yılında düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları için ter döküyor. Arkadaşları da hem Hamide’ye destek vermek hem de formlarını koruyarak kendilerini turnuvalara zinde tutmak için çabalıyor.